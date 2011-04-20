-HAKKARİ'DE 52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI HAKKARİ (A.A) - 20.04.2011 - Hakkari'de, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bazı bağımsız milletvekili adaylarının adaylıklarının reddetmesini protesto amacıyla yapılan eylemler sırasında çıkan olaylarda 52 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde öğlen saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden olaylarda, bir kişi yaralandı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bazı banka şubeleri ile iş yerlerine ve polise saldırdığı saptanan 52 kişinin gözaltına alındığını bildirerek, yapılacak görüntü tespitinin ardından gözaltı sayısında artış olabileceğini belirtti.