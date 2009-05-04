Hakkari'de 46 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir otomobilin koltuk altlarına gizlenmiş 46 kilo eroin ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, önceki gün uyuşturucu sevki yaptığı öne sürülen bir otomobili takibe aldı. Takip sonucu sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil, Yeniköprü jandarma kontrol noktasında durduruldu. Narkotik köpeklerinde yardımıyla otomobilde yapılan aramada koltuk altlarına önceden yapılan gizli bölmelerde 88 paket halinde 46 kilogram eroin ele geçirildi.



Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, yetkililer son bir hafta içinde jandarma tarafından Yeniköprü'de yakalanan eroinin 102 kilo 683 gram olduğunun altını çizdi.

