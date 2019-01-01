T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de 322 köy ve mezra yolu kardan kapandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 322 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı

01 Ocak 2019 14:07

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 322 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 21 köy, 44 mezra, Yüksekova ilçesinde 60 köy, 77 mezra, Çukurca ilçesinde 6 köy, 13 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 20 köy ve 81 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİKentteYoğunHakkariYüksekovaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24