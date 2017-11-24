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Hakkâri'de 31 bölge, 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkâri'de 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

24 Kasım 2017 21:20

Hakkâri Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyurdu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdit ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu kapsamda kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölge, 24 Kasım 2017 günü saat 00.00.01'den 9 Aralık 2017 günü saat 23.59.59'a kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup; vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır." (DHA)

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