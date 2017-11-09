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Hakkari'de 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ile ilçelerinde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

09 Kasım 2017 23:27

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 'il sınırlarında faaliyet gösteren PKK ve diğer örgütlerinin, son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği' belirtildi.

'Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları' belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Bu kapsamda, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin, 10 Kasım saat 00.01'den 24 Kasım saat 23.59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

'Özel güvenlik bölgesi' ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

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