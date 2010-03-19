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Yaşam

Hakkari'de 3 trafik kazası

19 Mart 2010 01:37

T24 - Alınan bilgiye göre, Yüksekova-Van karayolundaki Şakitan köprüsü mevkindeki kazada, Van'dan Yüksekova'ya gelen minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yüksekova ilçesinde de iki servis aracının çarpıştığı kazada 15 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Şemdinli-Yüksekova karayolunun 5. kilometresindeki Güzelkonak köyü yakınlarında meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı.

Kazalarda yaralanan 23 kişinin, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Bu arada, Türkiye-İran arasındaki Esendere Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı bir TIR'ın arızalanması ve yoldaki buzlanma nedeniyle kapanan Esendere-Yüksekova karayolu, ekiplerin yaptığı çalışma sonrası ulaşıma açıldı.


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