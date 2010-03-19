Hakkari'de 3 trafik kazası

T24 - Alınan bilgiye göre, Yüksekova-Van karayolundaki Şakitan köprüsü mevkindeki kazada, Van'dan Yüksekova'ya gelen minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.



Yüksekova ilçesinde de iki servis aracının çarpıştığı kazada 15 öğrenci hafif şekilde yaralandı.



Şemdinli-Yüksekova karayolunun 5. kilometresindeki Güzelkonak köyü yakınlarında meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı.



Kazalarda yaralanan 23 kişinin, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.



Bu arada, Türkiye-İran arasındaki Esendere Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı bir TIR'ın arızalanması ve yoldaki buzlanma nedeniyle kapanan Esendere-Yüksekova karayolu, ekiplerin yaptığı çalışma sonrası ulaşıma açıldı.





