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HAKKARİ'DE 3 ARAÇ TERÖRİSTLERCE KUNDAKLANDI HAKKARİ (A.A)

20 Temmuz 2010 23:05

-HAKKARİ'DE 3 ARAÇ TERÖRİSTLERCE KUNDAKLANDI   HAKKARİ (A.A) - 20.07.2010 - Hakkari'nin Berçelan Yaylası'ndan çim getirmeye giden İl Özel İdaresine ait 3 iş makinesi, teröristlerce ateşe verildi. Alınan bilgiye göre, Hakkari Şehir Stadyumu'na çim getirmek için kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Berçelan Yaylası'na giden, 5 personelin bulunduğu İl Özel İdaresine ait loder, yükleyici ve kamyondan oluşan 3 iş makinesi, yaylada çalıştığı esnada terör örgütü PKK üyelerince durduruldu. Personeli araçlardan indiren teröristler, iş makinelerini ateşe verdi. İşçileri yanlarına alarak olay yerinden uzaklaşan teröristler, yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta işçileri serbest bıraktı. Serbest kalan işçilerin olayı İl Özel İdaresi ve güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi. 

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