'Hakkari'de kendilerinden haber alınamayan köylülere ulaşıldı'

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde pancar toplamaya giden 10 kişiye helikopterlerden ateş açıldığı iddia edildi. Twitter'da tartışılan konuyla ilgili ilk açıklama BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, "Kendilerinden haber alınamayan köylüler ailelerine kavuştu ancak bölgede çok sayıda gözaltı var" dedi.

Has Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu da Twitter hesabından "Bölgeye henüz giden köylü yakınları ve gazeteci yok. Hakkari'deki duyumları araştırmaya devam ediyoruz. Bölgedeki arkadaşlarımızdan gelen haberler şöyle: Kadınlı erkekli 11 köylünün pancar toplanmaya gittikleri köyden 5 km uzaklıktaki bölgeden silah sesleri geliyor. Bunun üzerine köylüler karakolu arıyorlar, endişelerini bildiriyorlar. Karakoldan araştırıyoruz bilgisi veriliyor. Olay yerine henüz köylüler ya da gazeteciler gitmemiş. Helikopterden tarama, ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor" diye yazdı.