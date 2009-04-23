Hakkari'de 23 Nisan dayağı

Hakkâri'de dipçikle çocuk döven polis açığa alındı

Olaylar çıktı: 3 yaralı

Yaralı çocuğun sağlık durumu ciddi

Vali: Olaylar bizi üzdü

Hakkâri'de 4 günden bu yana protesto amaçlı yapılan oturma eylemleri ve basın açıklamaları dün yerini olaylara bıraktı. Barikat kurup yolu trafiğe kapatarak slogan atan göstericiler polis tarafından gaz bombası ve tazikli su kullanarak dağıtmaya çalışırken, göstericiler taş atarak karşılık verdi. Hakkari'de DTP yönelik yapılan operasyonlar bugün de kepenk kapatma eylemi ile protesto edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yapıldığı Hakkari'de işyerleri bugün açılmadı. 58 bin nüfusu olan Hakkari'de sadece 2 fırın ve 1 eczanenin açık bulunduğu belirtildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kent merkezinde esnaf kapalı tuttuğu dükkanını önünde beklediği dikkat çekti.DTP’ye yönelik yapılan operasyonları ve tutuklamaların protesto edildiği Hakkari’de olaylar çıktı. Saat 14.00 sıralarında Bağlar Mahallesi’nde yola barikat kurarak lastik yakıp, trafiğe kapatan yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 gruba, polis müdahale etti. Çevik Kuvvet ekipleri gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. Göstericiler de zırhlı araçlara ve polise taş atarak karşılık verdi.Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisinin sevk edilmesi üzerine, göstericiler ara sokaklara dağılarak eylemlerini sürdürdü. Polis grupların dağılması için zaman zaman havaya uyarı ateş açarken, göstericilere de müdahalede bulundu.Bu sırada 14 yaşlarındaki bir gösterici, başından yaralandı. Göstericiler yaralı olan arkadaşlarını bir süre taşıdıktan sonra olay yerine gelen ambulansa bindirerek, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayların mahalle arasında çıkması yüzünden vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı evler biber gazı bombalarının çıkardığı duman içinde kaldı. Ara sokaklara dağılan göstericiler, uzun süre zırhlı araçlarla takip edildi.Bu arada, göstericilerin yol ortasına kurdukları barikatlar zırhlı araçlar tarafından temizlendi. Olayların yer yer devam ettiği Hakkari’de polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Bağlar Mahallesi’ne çok sayada zırhlı araç ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.Olaylar sırasında yaralanan 3 kişiden, başından aldığı darbeyle kanlar içinde kalan 14 yaşındaki Seyfi Turan'ın durumu ciddiyetini koruyor. Dünden bu yana devam eden gösterilere bugün öğlen saatlerinde Özel Harekat polislerinin müdahalesi sırasında başından darbe alarak yere yıkılan Seyfi Turan, arkadaşları tarafından götürüldüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Seyfi Turan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 14 yaşındaki Seyfi Turan'ın yaralanmasına neden olan Özel Harekat'ta görevli polis memurunun açığa alındığı bildirildi.Hakkari Valisi Muammer Türker, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çoşkusunun yaşandığı bir günde kentin Bağlar Mahallesi’nde çıkan olayların kendilerini üzdüğünü söyledi.Vali Türker, olaylarda 1 kişinin kafasından yaralandığını, 1 kişinin gazdan etkilendiğini, 1 kişinin de polisten kaçarken suya düşerek yaralandığını belirterek, “Bu olaylar tüm Hakkari halkını da rahatsız ediyor. Ümit ediyoruz ki bir daha bu tür olaylar yaşanmasın. Hakkari’de ilk defa bu yıl 23 Nisan’da bu kadar güzel bir etkinlik düzenlendi. Bu tür güzelliklerin yansıtılmasını istiyoruz” dedi.Vali Muammer Türker, olaylar sırasında şu ana kadar 4 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.