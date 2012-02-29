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Hakkari'de 20 kilo patlayıcı imha edildi

Hakkari'de köy yoluna döşenmiş 20 kilo patlayıcı ele geçirildi...

29 Şubat 2012 00:58

 

T24 - Hakkari'de  PKK üyelerince köy yoluna döşenen 20 kilo patlayıcının, güvenlik güçleri tarafından imha edildiği bildirildi.
 
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 
 
“Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzuru, can ve mal güvenliği için terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında vatandaşlardan alınan bilgiler değerlendirilerek 27 Şubat 2012 tarihinde yapılan yol kontrolünde Şemdinli Bağlar köyü yakınlarında, yola gömülü vaziyette kullanıma hazır 20 kilogram patlayıcı madde, halkımıza ve güvenlik kuvvetlerimize zarar vermeden ele geçirilmiş, adli makamların talimatı ile yerinde imha edilmiştir.”

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