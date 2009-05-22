Hakkari'de 2 terörist teslim oldu

Bölücü terör örgütünden kaçan 2 teröristin Hakkari'de teslim olduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bir terörist, Hakkari'nin Merkez ilçesinde 1 Kaleşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 120 mermi ve 2 el bombası ile birlikte güvenlik güçlerine önceki gün teslim oldu. Bir başka terörist de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün teslim oldu.



Diyarbakır'ın Lice ilçesi dağlık arazi kesiminde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 120 kilogram amonyum nitrat, 3 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 8 elektrikli fünye, 200 metre kablo, 1 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulundu.



Elazığ'ın Arıcak ilçesi dağlık arazi kesiminde de, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 Law silahı ve 1 havan mühimmatı ele geçirildi.

