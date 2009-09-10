Hakkari'de 2 DTP'li tutuklandı

Hakkari'de dün gözaltına alınan DTP'li Belediye Meclis üyesi Hamdi Taşkın ve DTP il teşkilatı üyesi Şükrü Kaplan, çıkarıldıkları mahkemece ‘PKK terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün yapılan operasyonlarda, 1'i Belediye Meclis üyesi, 3'ü ise DTP il teşkilatı üyesi toplam 4 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki sorguları tamamlanan 4 DTP'li bugün Adliye'ye getirildi. DTP'lilerden Hamdi Taşkın ve Şükrü Kaplan çıkarıldıkları mahkemece ‘PKK terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.





