Hakkari'de 2 DTP'li tutuklandı

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|Hakkari'de dün gözaltına alınan DTP'li Belediye Meclis üyesi
Hamdi Taşkın ve DTP il teşkilatı üyesi Şükrü Kaplan, çıkarıldıkları mahkemece
‘PKK terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün
yapılan operasyonlarda, 1'i Belediye Meclis üyesi, 3'ü ise DTP il teşkilatı
üyesi toplam 4 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki sorguları tamamlanan 4
DTP'li bugün Adliye'ye getirildi. DTP'lilerden Hamdi Taşkın ve Şükrü Kaplan
çıkarıldıkları mahkemece ‘PKK terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan
tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi.