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Hakkari'de 17 kişi gözaltına alındı  HAKKARİ (A.A)

26 Ağustos 2011 18:53

-Hakkari'de 17 kişi gözaltına alındı  HAKKARİ (A.A) - 26.08.2011 - Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen patlamaya ilişkin terör örgütü PKK üyelerine yardımda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye göre, Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin, terör örgütü PKK'nın bölgede gerçekleştirdiği eylemlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde, kent merkezi ile köylerdeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyonda, 17 Ağustos'ta 8 askerin şehit olduğu, Hakkari-Çukurca karayolundaki patlama ile ilgili terör örgütü üyelerine yardım ettikleri öne sürülen şüphelilerin de aralarında yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı. Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. 

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