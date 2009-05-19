Hakkari'de 10 kilogram patlayıcı bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri tarafında 10 kilogram patlayıcı madde bulunarak etkisiz hale getirildi.



Hakkari Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:



"18 Mayıs 2009 tarihinde vatandaşın ihbarı ile Şemdinli-Derecik kara yolu çöplük mevkisinde poşet içerisinde tespit edilerek imha edilen el yapımı patlayıcı madde düzeneğine ilave olarak, yine bir vatandaş tarafından Şemdinli ilçesi Günyazı Köyü Olgunlar Mezrası su deposu mevkisinde patlayıcı madde olduğu ihbarında bulunulmuştur. Belirtilen bölgede yapılan incelemede fünye ve kabloları takılı, patlamaya hazır yaklaşık 10 kilogram patlayıcı madde kullanılarak hazırlanmış vaziyette bir adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen düzenek gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına müteakip olay yerinde imha edilmiş, herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Her iki olayın önlenmesinde de vatandaşlarımızca gösterilen duyarlılık memnuniyet vericidir."

