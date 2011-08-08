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HAKKARİ'DE 1 ŞEHİT HAKKARİ (A.A)

08 Ağustos 2011 22:17

-HAKKARİ'DE 1 ŞEHİT HAKKARİ (A.A) - 08.08.2011 - Hakkari'de bir polis, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.  Hakkari Valisi Muammer Türker, kente yeni atanan sivil giyimli polis memurunun, kent merkezinde bir iş yerinde alışveriş yaptığı sırada, yüzü sarılı olan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.  Saldırıda yaralanan polis memurunun kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olduğunu bildiren Türker, olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığını ifade etti.  Şehit polisin cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e gönderildi. 

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