Hakkari Ziraat Bankası'nın kasası "güvenlik" nedeniyle boş kaldı!

Hakkari'deki vatandaşlar, güvenlik gerekçesiyle Van'dan para aktarımı yapılamaması sebebiyle Ziraat ATM'lerinden para çekemiyor.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Hakkari-Van karayolunda meydana gelen patlama olayında iki polis şehit olmuş ve bir mahkum yaşamını yitirmişti. Bu durum iki şehir arasındaki yolcu ve emtia ulaşımını da olumsuz etkiledi. Otobüs işletmelerinin geliş gidişlerinde azalma oldu. Belirli dönemlerde Van’dan Hakkari’ye zırhlı araçlarla para getirilmesi de “güvenlik sorunu” gerekçesiyle aksadı.

İlde memur, asker ve korucuların maaşlarını Ziraat Bankası'ndan aldığını hatırlatan vatandaşlar, Hakkari Şubesi ve Bölge Müdürlüğü'nden konuya bir açıklık getirmelerini bekliyor.