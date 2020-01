Hakkâri vergide en riskli il

Vergi Denetim Kurulu (VDK) bünyesindeki Risk Analiz Merkezince geliştirilen yeni bir program sayesinde, riskli mükellef ve illerin tespit edileceği bildirildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm illerin risk puanının çıkarıldığını açıklayarak, vergi ödeme açısından en riskli illerin Hakkâri, Kocaeli, Siirt, Diyarbakır ve İstanbul, riski en düşük olan illerin ise Ardahan, Bayburt, Muğla, Aydın ve Edirne olduğunu söyledi.

Şimşek, "Artık, son 5 yıl içinde ikiden fazla zarar beyan eden veya vergi cenneti ülkelerle yüksek miktarlı işlem yapanlar yüksek risk grubunda değerlendirilecek" dedi.

Her mükellefin riski ölçülecek

VDK, vergide kayıp kaçağın ve kayıt dışılığın önüne geçmek için Türkiye'nin risk haritasını çıkarma çalışmalarına başladı. Geliştirilen yeni yazılım ile her mükellefin, her sektörün ve her ilin risk puanlaması yapılacak. Kurul, denetimlerini bu risk puanına göre yoğunlaştıracak. Bu sayede kayıp kaçağın büyük oranda azaltılması hedefleniyor.

Şimşek, VDK'nın vergi denetiminde etkinliği ve verimliliği arttırmak, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek için denetim süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirdiğini ifade etti. Kurulun, söz konusu çalışmaları kapsamında yeni bir uygulamaya daha geçmeye hazırlandığını aktaran Şimşek, "VDK bünyesinde kurulan Risk Analiz Merkezi tarafından geliştirilen yeni program sayesinde mükelleflerin risk profilleri ve Türkiye geneli risk haritası hazırlanabilecek" diye konuştu.

Şimşek, VDK'nın bu amaçla kullandığı veriler arasında her türlü dış kaynaktan elde edilen bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gümrük idareleri, bankalar ve finans kuruluşları gibi kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından alınan veriler ile çeşitli istatistiksel yöntemlerin bulunduğunu bildirdi.

Riski en düşük il Ardahan

Yapılan değerlendirme çalışmaları neticesinde, tüm illerin risk puanının çıkarıldığını açıklayan Şimşek, vergisel açıdan en riskli illerin Hakkâri, Kocaeli, Siirt, Diyarbakır ve İstanbul, riski en düşük olan illerin ise Ardahan, Bayburt, Muğla, Aydın ve Edirne olduğunu bildirdi.

Yeni programın, elde edilen verileri vergi kayıp ve kaçağına yol açtığı düşünülen 500'den fazla risk senaryosu ile test ederek bir sonuca ulaştığını anlatan Şimşek, süreci ise şöyle özetledi:

"Örneğin; şirket ortakları ile yoğun ekonomik ilişkide bulunmak, son 5 yıl içinde ikiden fazla zarar beyan etmek, 36 ay boyunca sürekli olarak devreden KDV beyan etmek, vergi cenneti olan ülkelerden yüksek alım/satımı olmak gibi hususlar yüksek riskli unsurlar olarak değerlendiriliyor. Söz konusu senaryolar tüm mükellefler için ayrı ayrı uygulanırken, her bir mükellef her bir senaryo itibari ile belli ağırlığa sahip risk puanı alıyor."