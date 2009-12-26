Hakkari ve Siirt'te olaylar

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ve Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde de olaylar çıktı. KCK'ya yönelik operasyonları protesto eden grup polisi taşladı. Polis göstericilere müdahale etti. Olaylar sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi’nde 13 gün aradan sonra yine olaylar çıktı. Terör örgütü KCK'ya yönelik operasyonları protesto eden bir grup, polisi taşladı. Polis, göstericileri basınçlı su ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştı.



Yüksekova’nın Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 100 kişi, ‘Baskılar bizi yıldıramaz’, ‘Biji Serok Apo (Yaşasın Apo)’ sloganları atarak cadde sonunda ateş yakıp, yola barikat kurdu. Polis, göstericileri dağılmaları konusunda uyardı. Göstericiler, polisin uyarısına taş atarak karşılık verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, basınçlı su ve gözyaşartıcı bomba kullanarak gurubu dağıtmaya çalıştı.



Olayların ardından Yüksekova merkezindeki tüm işyerleri kepenk kapattı. Polis ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemi alırken, ara sokaklardaki olaylar devam ediyor.



Cİzre'de gerginlik

KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmayı protesto etmek amacıyla Cizre'de dün(25.12.2009)başlayan izinsiz gösteriler bugün de sürüyor.



İdil Caddesi üzerinde toplanan ve uyarılara rağmen terör örgütü lehinde slogan ile taş atan gruba polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklara dağılan grubun eylemi yer devam ediyor.



Öte yandan, Cizre'de bazı esnafın kepenk kapattığı gözlendi.