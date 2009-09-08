Hakkari ve Siirt'te çatışma: 7 şehit

Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlerle çatışma çıktı. 6 asker şehit oldu. Çukurca'daki çatışmada ise 1 asker şehit oldu, 1 asker ise ağır yaralandı.



Siirt'in Eruh İlçesindeki Çırav Dağı'nda operasyon güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.



Güvenlik güçleri, Çırav Dağı'nda teröristlere karşı dün akşam operasyon başlattı.



Bu bölgede üstlenen PKK'lı teröristlerle karşılaşan güvenlik güçleri 'teslim ol' çağrısında bulundu.



PKK'lı teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilrken, Siirt'teki 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan Sikorsky helikopterlerle özel eğitimli komandolar indirildi.



Teröristlerle güvenlik güçleri arasında gün boyu devam eden çatışmada 5 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtilirken, teröristlerin kayıplarıyla ilgili bilgi edinilemedi.



Operasyonun nedeniyle bugün Eruh İlçesi'nde elektrikler ve telefonlar kesildi. Bölgede şiddetli çatışmaların devam etitği belirtildi.



Görendoruk köyü kırsalında güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin cenazesi Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'na getirildi.



Şehitlerin cenazelerinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceği belirtildi.



Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.



Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Irak sınırında dağlık bir alanda bulunan Kazan Vadisi'nde arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK terör örgütü üyesi arasında çatışma çıktı.



Çatışmada Kırşehir nüfusuna kayıtlı Astsubay Ferhat Erdem şehit oldu, 2 uzman çavuş ise yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Askeri Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı da Çukurca ve Eruh'taki çatışmalarda 6 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.