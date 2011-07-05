Hakkari ve Ankara'da asker hedefte: 2 şehit

T24- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki uzman çavuş şehit oldu. Ankara'da da askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bu patlamada ölen ya da yaralan olmadı.











Yüksekova ilçesi Nedim Zeydan Caddesi’nde görev yerine gitmek için evlerinden çıkan Uzman Çavuş Yahya Karakaya (27) ile Murat Kozanoğlu (25) kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan askerler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.





Ankara'da askeri araca pusu





Ankara’da ise Eskişehir yolunda askeri bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.