Valilik: Hakkari ve Ağrı'da 10 PKK'lı öldürüldü

Hakkari Valiliği, 22 Eylül’de PTT kargoya ait sivil aracın 5 PKK’lı tarafından gasp edilmesi ve ardından yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "22.09.2015 günü saat 10.00 sıralarında PTT Kargoya ait sivil aracın 5 bölücü Terör örgütü mensubu tarafından İlimiz Merkez Çukurca Karayolu Doğanlı Mezrası Bölgesinde yolu kesilerek, içerisinde bulunan kargo malzemelerinin gasp edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensuplarının Doğanlı Mezrası kırsalında barındıklarının tespit edilmesi üzerine yapılan hava harekatı neticesinde 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup; olayla ilgili adli makamlarca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

'Ağrı'da 4 pkk'lı öldürüldü'

Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ise yapılan istihbari çalışmalar ışığında Tendürek Dağı kırsal alanında PKK’ya yönelik olarak hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyon kapsamında örgütün bomba üretim merkezinin imha edildiği kaydedildi. Ağrı Valiliği düzenlenen operaslonda 4 PKK’lının öldürüğü belirtilirken, otopsi işlemleri Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda yapıldı. Valilik, operasyon kapsamında, ele geçirilen silah ve malzemeleri şöyle açıkladı:

"4 AK-47 tüfek (3 seyyar, 1 sabit dipçikli), 15 dolu AK-47 şarjörü, 2 el bombası (1 taarruz, 1 savunma tipi), 34 7.62 mm AK-47 fişeği, 7.62 mm 30 biksi fişeği, 5.56 mm çelik çekirdekli 80 fişek, 1 dürbün, 1 IR hedef işaretleyici, 1 büyük telsiz (FT-817 ND), 1 mikro telefon, 1 güneş panel şarj cihazı, 2 büyük akü, 500 gram plastik tahrip maddesi, 400 kilo amonyum nitrat, 31 eyp maksatlı olarak patlayıcı doldurulmuş büyük tüp, 2 eyp maksatlı olarak patlayıcı doldurulmuş küçük tüp, 12 boş mutfak tüpü, 70 litre mazot, 20 litre benzin, 1 yazıcı (tarayıcı ve fotokopi özellikli), 1 faks cihazı (yazıcı, fotokopi ve tarayıcı özellikli), 300 metre elektrik kablosu, 81 9 voltluk pil (dörderli düzenek halinde), 1 adet 3.5 kilovat jeneratör, 2 adet 7.5 kilovatlık jeneratör, 1 kaynak makinası, 1 spiral kesici, 1 matkap, 1 poşet vida, 2 büyük akaryakıt bidonu, 31.60 kilo şeker, bol miktarda koli ve bant, Diyadin ilçesi şehir planı, 3 takım askeri eğitim elbisesi (iki adedi ASB. rütbe ve işaretli, bir adedi uzman çavuş rütbe ve işaretli, şapkası dahil), şemsiye ve muhtelif sivil kıyafet (şehir eylemlerine yönelik), 3 çift askeri bot, 3 adet tabanca kılıfı, 1 büyük koli sıhhiye malzemesi, yaklaşık 6 ton gıda malzemesi."