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Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı

26 Nisan 2021 13:27

Hakkari'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Hakkari- Van yolunun 15'inci kilometresindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi.

Askeri personelin taşındığı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 3 asker, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Hakkari- Van yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı. (DHA)

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