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Hakkari, Van ve Diyarbakır'da operasyonlarda yaralanan 3 asker şehit oldu

10 Mayıs'da Diyarbakır'da yaralanan asker tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

20 Mayıs 2016 19:40

Genelkurmay Başkanlığı, Van Gürpınar ve Hakkari Şemdinli'de 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Geçen çarşamba günü Şemdinli Aktütün karayolunda PKK üyeleri tarafından tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu yaralanan 1 asker daha şehit oldu.

 

Diyarbakır’da yaralı asker şehit oldu

 

Diyarbakır'da 10 Mayıs günü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliyi hastaneye sağlık kontrolüne götüren zırhlı polis midibüsüne yönelik bombalı saldırıda yaralanan polis memuru tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.

Saldırıda ağır şekilde yaralanan polis memuru Mücahit Erbaşlı GATA'ya sevk edildi. Bir süredir tedavi altında tutulan Erbaşlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Erbaşlı'nın saldırıya uğrayan servis aracının şoförü olduğu belirtildi. Şehit polis memuru Erbaşlı'nın yarın Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Diyarbakır'da 10 Mayıs günü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliyi hastaneye sağlık kontrolüne götüren zırhlı polis midibüsüne yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 12'si polis 45 kişi yaralanmıştı.

 

TSK şehit olan askerlerle ilgili açıklama yaptı

 

İşte TSK'dan yapılan açıklama:

"18 Mayıs 2016 çarşamba günü konvoy emniyeti maksadıyla görevlendirilen zırhlı aracın Şemdinli-Aktütün karayolunda intikali esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Mayıs 2016 Cuma günü 02.15’te,

19 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 13.00 sularında Van ili Gürpınar ilçesinde devam eden operasyonlar kapsamında, bölgeye intikal eden bir aracın kazası nedeniyle ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Mayıs 2016 Cuma günü saat 05.05'te şehit olmuşlardır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırı ve olayda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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