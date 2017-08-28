Hakkari Valisi, yaralı korucular ve polis memurunu ziyaret etti

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli İlçesi\'nde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında yaralanan 1 polis memuru ile 2 güvenlik korucusunu tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi\'nde ziyaret etti.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, önceki gün İncesi köyü ile Altınsu Mahallesi arasında sürdürülen operasyonlar sırasında yaralanan 2 güvenlik korucusu ve 1 polis memurunu, tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi\'nde ziyaret etti. Vali Toprak, çeşitli sebeplerden dolayı Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören güvenlik güçlerini de ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaralı polis ve korucularla sohbet eden Vali Toprak, daha sonra doktorlardan polis, asker ve korucuların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.



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