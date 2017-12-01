Hakkari Valisi Toprak, maket uçak uçurdu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından model uçak ve helikopter gösterisi etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, maket uçak uçurdu.

Hakkari\'nin Aşağı Merzan Mahallesi\'ndeki futbol sahasında düzenlenen etkinliğe, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gökgöz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, THK İl Başkanı Salih Kahraman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve öğrenciler katıldı. THK\'dan Hakkari\'ye gelen eğiticiler, maket uçak ve uçuşu ile ilgili Vali Toprak\'a ve öğrencilere bilgi verdi. Daha sonra kumandalı maket uçaklarla gösteri uçuşu yapıldı. Vali Toprak, eğiticilerle birlikte maket uçak uçurdu. Vali Cüneyit Orhan Toprak, geleceğin teminatı çocuklar için bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu belirtti. Vali Toprak, şöyle dedi:

\"Bütün emeğimizi harcadığımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı havacılığa ısındırmak, devletimizin onurlu gücü olan Türk Hava Kuvvetleri\'nde inşallah pilot olarak, bakımcı olarak hizmet vermeleri için bir yol açmak üzere bugün bir araya geldik. Türk Hava Kurumu tarafından yaklaşık bir aydır maket uçak yapımı ile ilgili kurslar düzenleniyor. Uzaktan kumandalı uçaklarla ilgili de yakında başlatacağız inşallah. Bugün eğitimlerin sonuna gelindi. Türk Hava Kurumu bünyesinde görev yapan öğrenci arkadaşlarımız da bugün bize maket uçaklarıyla bize katılarak hem bizlere hem gençlerimize ve Hakkarili kardeşlerimize gösteri uçuşu gerçekleştirdiler. Çocuklarımız da gördüğünüz gibi uçaklara ve uçuşlara karşı büyük bir ilgi beslediklerini gördük. İnşallah bugün burada bir sevginin tohumunu atmışızdır. İnşallah bundan 15-20 yıl sonra şu anda yanımızda ilk ve ortaokula giden gençlerimiz, F-16 ve F-4 uçakları ve yolcu uçaklarında pilot olarak memleketlerine, vatanlarına hizmet edecekler. Hatta burada birkaç çocuğa sizi uçağa bindirip gönderiyim dediğimde, 3 tanesi gönüllü oldu. Ben bunun üstünde gelirim diye. Bu kadar da cesur çocuklarımız var. İnşallah geleceğimizin teminatı olan ve ülkeyi kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımız bugün burada güzel bir başlangıcın tohumunu kalplerinde hissettiler. Bizler de onlara moral vermekten dolayı çok memnunuz. THK\'ya da bu vesile ile teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin burada devam edeceğini de duyurmak istiyorum.\"

THK Hakkari Şube Başkanı Salih Kahraman ise kentte model uçak kursları düzenleyen Kurum yetkililerine teşekkür etti.



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