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Hakkari Valiliği'nden KPSS açıklaması

Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'daki KPSS sınavları 22 ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak

20 Mayıs 2016 16:44

Hakkâri Valiliği, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki öğrenciler için KPSS'nin 22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle dendi:

"İlimiz Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca İlçelerinden 22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde ilimiz merkezinde yapılacak olan KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) katılacak  adaylarımızın sınav yerlerine gidiş-gelişleri esnasında mağduriyet yaşamamaları için güvenlik güçlerimizce gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmış olup; sınava girecek adaylarımıza 2016 KPSS'de başarılar dileriz"

 

 

 

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