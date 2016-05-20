Hakkari Valiliği'nden KPSS açıklaması

Hakkâri Valiliği, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki öğrenciler için KPSS'nin 22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle dendi:

"İlimiz Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca İlçelerinden 22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde ilimiz merkezinde yapılacak olan KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) katılacak adaylarımızın sınav yerlerine gidiş-gelişleri esnasında mağduriyet yaşamamaları için güvenlik güçlerimizce gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmış olup; sınava girecek adaylarımıza 2016 KPSS'de başarılar dileriz"