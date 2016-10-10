Hakkâri Valiliği'nden düzeltme: Şemdinli saldırısındaki şehit sayısı 15

Hakkâri Valiliği, Şemdinli'deki Durak Karakolu'na bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada "Jandarma birlikleri tarafından yürütülmekte olan yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında gerçekleşen intihar saldırısı sonucunda 10 askerimiz şehit olmuştur. Olay yerindeki ilk incelemelerde 8 sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılmış olmakla birlikte daha sonra bölgede bulunan hastanelerdeki bütün kayıtların taranması sonucu beş sivilin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

Şemdinli İlçesi Durak Hudut Bölük Komutanlığı önünde Jandarma birlikleri tarafından yürütülmekte olan yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında gerçekleşen intihar saldırısı sonucunda;

Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Dobur, Jandarma Uzman Erbaş Ertan Bayraktar, Jandarma Uzman Erbaş Bayram Aksu, Jandarma Er Evren Kara, Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu, Jandarma Er Erkan Özdemir, Jandarma Er Latif Aşık Muslu, Piyade Asteğmen Ömer Baydilli, Piyade Sözleşmeli Er Hasan Aydoğdu ve Piyade Sözleşmeli Er Özkan Altınok adlı 10(on) askerimiz şehit olmuştur. Ayrıca olay yerindeki ilk incelemelerde 8(sekiz) sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılmış olmakla birlikte daha sonra bölgede bulunan hastanelerdeki bütün kayıtların taranması sonucu birisi İran vatandaşı 1966 doğumlu Şemsettin Resai olmak üzere Şemdinli nüfusuna kayıtlı 1987 doğumlu Bahri Fırat, 1992 doğumlu Oğuz Uysal ve 2000 doğumlu Sinan Erbaş ile Yüksekova nüfusuna kayıtlı 1985 doğumlu Selami Çevik adlı 4(dört) Türk vatandaşı toplam 5(beş) sivilin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Şu anda Şemdinli, Yüksekova ve Hakkâri Devlet Hastaneleri ile Van Bölge Eğitim Araştırma ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde; taburcu olan 5(beş) asker ile 1(bir) sivil hariç, 8(sekiz) asker ve yine biri ağır 12(on iki) sivil yaralımızın tedavileri devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam etmekte olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.



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