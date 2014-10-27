Hakkari Valiliği: Saldırının failleri yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Temmuz 2014'te saat 16.00'da Zağros İş Merkezi önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Uzman Çavuş K.U ile cumartesi günü şehit edilen 3 askerle ilgili yapılan çalışmalarda biri Muğla Bodrum'da, diğerleri Yüksekova'da olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da Hakkari Valliği'nin açıklamasına atıfta bulunarak, "Olayın sorumlusu kişiler gözaltında" dedi. "Olayın arkasında olanlar araştırılıyor" diyen Başbakan Davutoğlu, "Şiddet olaylarına karşı mücadelemiz sürecek" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25.10.2014 günü saat 15:45 sıralarında Lavaş isimli iş merkezi yanında 3 (üç) askerimizin kimliği belirsiz terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesi olayı ile ilgili olarak 27.10.2014 günü sabah erken saatlerde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan operasyon sonucu 1. olayın faili, ikinci olayın da faili olduğu değerlendirilen K.T. isimli şahıs Yüksekova ilçesinde, 1. olayın faili E.A. isimli şahıs ise Bodrum/Muğla’da, ayrıca olaylarla ilgili O.C. isimli şahıs Yüksekova ilçesinde gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir."