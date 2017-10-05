Hakkari şehitleri Çankırı'ya getirildi

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının PKK\'lı teröristlerce patlatılması sonucu şehit olan 4 askerden Çankırılı olan iki şehidin cenazeleri memleketlerine getirildi.

Gece geç saatlerde Ankara\'ya getirilen şehitlerin cenazeleri daha son memleketlerine ulaştırıldı. Çankırılı şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal\'ın cenazesi karayolu ile Orta İlçesi Devlet Hastanesi morguna, sözleşmeli Piyade Er Olcay Çelik\'in ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çankırılı şehitlerden Olcay Çelik\'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip merkez Hoca Ahmet Yesevi Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yüklü Köyü\'nde defnedilecek. Şehit Gökhan Topal\'ın ise ikindide kılınacak namaz ardından Orta İlçesi Özlü Köyü\'nde son yolculuğuna uğurlanacak.



