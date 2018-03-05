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Hakkari merkezli uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkezli Ankara, Malatya ve Van'da polis tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

05 Mart 2018 21:11

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkezli Ankara, Malatya ve Van\'da polis tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda \'Şehit Özel Harekât Polisi Erhan Konuk\' adı verilen operasyon için düğmeye basıldı. Hakkari merkezli Ankara, Malatya ve Van\'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 58.81 gram esrar, 14.47 gram metamfetamin, 2.2 gram eroin, 59 uyuşturucu hap ve  20.70 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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