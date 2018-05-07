T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı  'ByLock'u kullandığı ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı

07 Mayıs 2018 19:51

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı  \'ByLock\'u kullandığı ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahmece tutuklandı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddia edilen 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkari merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Van, Muğla, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep ve Batman illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 4’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 7 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİFetullahçı TerörParalel Devlet Yapılanması FETÖPDYMahkemeyeHakkari Cumhuriyet BaşsavcılığıMüdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleFETÖPDYHakkariAnkara Afyonkarahisar Aksaray Van Muğla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24