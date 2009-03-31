Hakkari Defterdarlığı'nda vurgun

Hakkari İl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'nde yapılan operasyonda, eczane ve özel poliklinik sahipleriyle çeşitli kurumlara ait tedavi giderleri hesaplarından, zimmetlerine para aktardıkları iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların, bazı eczane ve poliklinik sahiplerinin yardımıyla 2007-2008 yıllarında, Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri'ne ait tedavi giderleri hesaplarından, zimmetlerine yüklü miktarda para aktardıkları iddiasıyla,

Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında, 4'ü il dışına çıkmaya çalışırken, 15'i de ev ve iş yerlerinden olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 19 kişiden 8'i, Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Bu kişilerden, C.K, Ş.A, S.G, C.B, K.B. ve R.E'nin tutuklandığı, 2 kişinin serbest bırakıldığı, 11 kişinin ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



Soruşturma kapsamında, geçen hafta Ö.Ş'nin tutuklandığı bildirildi.

