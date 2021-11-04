Hakkari'de intihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki bir çocuk, babası, dayısı ve kuzeninin istismarına uğradığını anlattı

Hakkari'de intihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki bir çocuk, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede babası, dayısı ve kuzeni tarafından istismara uğradığını anlattı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Hakkari’de, 30 Ekim’de; 16 yaşındaki bir çocuk intihar girişiminde bulundu. Yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, polise verdiği ilk ifadesinde; babası, kuzeni ve dayısı tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı. Çocuğun tedavisinin, güvenlik gerekçesiyle başka bir ildeki başka bir hastanede sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan baba, kuzen ve dayı gözaltına alındı. Baba ve kuzen “cinsel istismar” suçlaması ile Hakkari Cezaevi’ne götürüldü. Dayı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.