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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

Valilik yasağın sebebini milli güvenlik, toplumsal olayların yaşanmaması ve Covid-19 olarak gösterdi

02 Şubat 2022 23:45

Hakkari Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Hakkari'de gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemi gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

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