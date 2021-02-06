Hakkari'de 5 farklı noktada çığ düştü

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü karayolunda çığ meydana geldi.

Şemdinli ilçe merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki Alan köyü yoluna çığ düştü. Çığ nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları 11. Bölge müdürlüğüne bağlı Hakkâri 114 Şube Şefliği ekipleri kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. Köyde bu sene yaklaşık 2 metre karın yağdığını ifade eden Alan köyü sakinlerinden Necat Özer, "Yolda yaklaşık 8 ayrı noktada çığ düşmüştü. Karayolları ekipleri 1 haftalık çalışmayla yolu ulaşıma açtı. Dün akşam köyümüzün yoluna 5 farklı noktada çığ düştü. Ekipler köy yolunu açmak için çalışma başlattı" dedi.

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

Öte yandan Adana'da şubat ayının ilk haftası olmasına rağmen hava sıcaklığı gölgede 21, güneş altındaki termometrelerde 32 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Adana'da adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte termometreler gölgede 21, güneş altında ise 32 dereceyi gösterdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında sokak kısıtlamasının uygulandığı bugün temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar merkezdeki Atatürk Parkı'ndan geçerek buradaki banklarda kısa süreli dinlendi, köpeklerini gezdirmeye çıkan hayvanseverler ise sıcak havanın keyfini yaşadı.

Küçük yaştaki oğlu ile markete gitmek için evden çıkan ve hemen yakınındaki parktan geçen Hatice Şen (31), "Şubat ayında hiç yaşamadığımız bir kışı yaşıyoruz. Yaz mevsimi gibi, biz de oğlumla markete giderken parktan geçelim istedik. Çok güzel bir hava ama bir yandan endişeliyim. Su rezervleri azaldı. Bizi neler bekliyor bilmiyorum" dedi. (İHA)