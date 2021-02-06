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Yaşam

Hakkari'de 5 farklı noktada çığ düştü

Can ve mal kaybı yaşanmazken, köy yolu ulaşıma kapandı.

06 Şubat 2021 16:37

Hakkari Şemdinli'de bir köyde 5 farklı noktada çığ felaketi meydana geldi. Söz konusu olayda can ve mal kaybı yaşanmazken köy yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari çığHakkariçığçığ felaketi
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