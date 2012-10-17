Hakkari Dağlıca'da 400 kg patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 ayrı bölgede 400 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Çukurca İlçesi'nde ise güvenlik güçleriyle PPK'lılar arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu.
Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 1 PKK'lı sağ yakalanırken, 7 ayrı noktada tuzaklanmış 400 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu.
Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Dağlıca bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında PKK mensuplarına yönelik arazi arama tarama faaliyetinde bulunulduğu belirtildi.
Faaliyet esnasında 1 PKK'lının sağ olarak yakalandığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
''Arazi araması yapan birliklerce bölgede 5 adet tüfek ele geçirilmiş ve 7 farklı noktada PKK mensuplarınca yerleştirilmiş 400 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulunmuştur. Hakkari'de PKK'yı önleyici faaliyetlere hassasiyetle devam edilmektedir.''