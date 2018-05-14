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Hakimle servis şoförünün 'yer' tartışması adliyelik oldu (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakim ile havalimanından yolcu taşıyan servis şoförü arasında yaşanan 'yer' tartışmasıyla ilgili açıklama yapıldı

14 Mayıs 2018 19:47

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hakim ile havalimanından yolcu taşıyan servis şoförü arasında yaşanan \'yer\' tartışmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Başsavcılığın açıklamasında, servis şoförünün gözaltına alınıp, sorgulandıktan sonra sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
\"02 Mayıs 2018 tarihinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinde hakim olarak görev yapan K.D., havalimanında servis şoförü tarafından darp edildiğini beyan ederek kolluk güçlerine şikayette bulunmuş, şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, günün nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından adil yargılanma ilkesi kapsamında delillerin toplanabilmesi, iddianın vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu gözetilerek şüpheli Ü.A. hakkında 02 Mayıs 2018 tarihinde saat 21.30 itibariyle gözaltı talimatı verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır. Ü.A.\'nın 02 Mayıs 2018 tarihinde kollukça alınan beyanında, hakim K.D.den şikayetçi olmadığını beyan ettiği anlaşılmış, bu sebeple hakim K.D. hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Şüpheli Ü.A., 03 Mayıs 2018 tarihinde saat 09.30\'da gözaltından çıkarılmış, müracaat savcılığınca mevcut delil durumu, atılı suçun kanunda yazılı alt ve üst sınırı ve ölçülülük ilkesi gereğince adli kontrol tedbiri talebi ile 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince yukarıda değinilen gerekçeler göz önüne alınarak şüpheli Ü.A. hakkında adli kontrol tedbirine hükmedilmesine karar verilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya devam edilmektedir.\" 

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