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Yaşam

Hakimin kararını duyunca camdan atlayıp kaçtı

Cinsel istismarda bulunduğu iddiası gözaltına alınan 22 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemede hakimin tutuklama kararını duyar duymaz açık pencereden atla

04 Ekim 2011 03:00

T24 - Cinsel istismarda bulunduğu iddiası gözaltına alınan 22 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemede hakimin tutuklama kararını duyar duymaz açık pencereden atlayarak kayıplara karıştı.

Milliyet gaztesinde yer alan habere göre "cinsel istismarda bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alınan U.A polislerin nezaretinde Kartal Adliyesine getirildi. 4. Sulh Ceza Mahkemesi salonunda hakim karşısına çıkarılan şüpheli çok geçmeden hakimin kendisiyle ilgili "tutuklama kararını " duydu.

Adliyede U. A.nın cezaevine götürülmesiyle ilgili hazırlıklar yapılırken o, tek katlı binadaki duruşma salonunun açık penceresinden bahçeye atlayarak kaçtı. Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çaba gösterdi ama bunu başaramadı. Ara sokaklara giren şüpheli izini kaybettirdi.




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