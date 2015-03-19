Hâkime, ‘38 kiloyum, tecavüze nasıl direneyim’ diyen çocuk: Yaşadığım şeyi içime atıp kendimi öldüreceğim!

15 yaşında önce 47 yaşında bir lokantacının, ardından 15-17 yaşlarında 8 gencin tecavüzüne uğradığını söyleyen Z.C. tüm sanıkların beraat etmesine isyan etti. Z.C’nin hâkime yazdığı 5 sayfalık mektupta tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Polise verdiği ifadede ve mahkemede azarlanan Z.C., bu tür suçlayıcı yaklaşımlardan ötürü bir şey anlatmak istemediğini, “Yaşadığım şeyi içime atıp kendimi öldüreceğim” ifadeleriyle anlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada Karaman’a avukat gönderilerek dava dosyasının inceletildiği ifade edildi. Açıklamada “Çocuğun yanındayız ve tarafız” ifadeleri de yer aldı.

Bakanlık: Çocuğun yanında ve tarafız

Vatan'da yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Karaman’daki tecavüz davasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Karaman’da 3 yıl önce yaşanan olay ile ilgili olarak bakanlığın temyiz sürecinde olan davaya müdahil olmak üzere başvuruda bulunduğu bildirildi. Bakanlık Hukuk Müşavirliğince Karaman’a bir avukat gönderilerek dava dosyasının inceletildiği belirtilen açıklamada, mağdur çocukla ilgili sosyal destek ve psikiyatrik tedavinin Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından devam ettiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca “Bakanlık olarak bu ve benzeri olaylarda çocuğun yanında ve tarafız. Yargının kararlarına saygılı olmakla birlikte reşit olmayanın rızasının aranması hususu ile ilgili hükümler konusunda Adalet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulacaktır” ifadesine yer verildi.

Karaman’ın Ayrancı İlçesi’nden 3 yıl önce, o tarihte 15 yaşında olan Z.C.’ye tecavüz davasında tüm sanıkların beraat etmesinin ardından küçük kızın yazdığı mektup, yaşadığı dramı gözler önüne serdi. İddiaya göre, Z.C. annesinin bulaşıkçılık yaptığı lokantanın sahibi H.Ç.’nin tecavüzüne uğradı. Ailesi küçük kızın psikolojinin bozulduğunu görünce sıkıştırdı. Z.C., tecavüzü anlatınca aile soluğu mahkemede aldı. Yargılama sürerken Z.C. bu kez aynı mahallede oturan M.Ü.B. adlı kişinin tecavüzüne uğradı. Ardından yaşları 15-17 arasında değişen 7 genç, olayı ailesine ve başkalarına söyleme tehdidiyle tecavüz etti. Z.C.’nin ailesi bu olayı da mahkemeye taşıdı. Yargılamalar sonucunda hem lokantacı, hem de diğerleri beraat etti. Küçük kızın avukatı Bünyamin Çelik, tüm bu olan bitenlerin Z.C.’nin psikolojisini alt üst ettiğini, mahkeme hâkimine isyan ettiğini söyledi. Çelik, küçük kızın hâkime yazdığı mektubu medya ile paylaştı.

İşte o mektup: Beni aşağılamayın! Küçük, hasta ve zayıf bir kızım

“Hakim amca ben yaşadıklarımı karakolda ve mahkemenizde yanınızdaki insanlardan utandığım için bir de polisler ve siz bana inanmıyor gibi davrandığınız alay ettiğiniz için anlatamıyorum. Lütfen bundan sonra bana bu olayları hatırlatmayın size her şeyi yazarak anlatıyorum. Ne siz ne başkası benim yaşadığımı başına gelmeyince anlayamaz benimle dalga geçer gibi konuşuluyor, ben suçlanıyorum. Ben 15 yaşında 38 kilo bir kızım, daha çocuk gibiyim. Benim zayıf halim mi cesaret verdi. Ayrıca benim gücüm bu adama yetmez ki (lokantacı H.Ç’den bahsediyor) karşı koyup onu güreşte yeneyim. Benden ifade alan polisler de siz de beni suçladınız. Neden karşı koymadın diye azarlayıp adamı haklı buldunuz. Ben daha kaç kez diyeceğim o gün hastaydım, hasta olmasam da bu adam benim üç katım. Kilosu ve gücü var. Bir erkekle benim gücümü nasıl bir tutuyorsunuz bana inanmadığınızı söylüyorsunuz. Size kendimi nasıl inandırayım bana bu adam tecavüz etti. Ben başkasının adını neden vermiyorum bana tecavüzü bu adam yaptı...”

‘Beni korkutursanız olanları anlatamam’

“Siz benim yaşadıklarımı yaşamadınız. Bir de beni yetişkin kadın gibi davranmaya zorluyorsunuz. Şunu anlayın ben daha çocuğum, yaşıtlarımdan daha küçük ve daha zayıfım. Beni dinlerken gözlerimin içine bakar, azarlar, aşağılar korkutursanız ben olayları da anlatamam. Hem polisler hem siz benim ifademi almaya başlar başlamaz bakışlarınız ve tavırlarınızla öyle sindirdiniz ki bir şey anlatmak istemedim. İfade vermek istemedim. Bu yüzden bana böyle yaklaştığınız müddetçe ben hem korkumdan hem de azarlanmaktan ifade vermeyeceğim, yaşadığım şeyi içime atıp kendimi öldüreceğim. Sizler ve insanlar beni aşağılıyor. Herkes erkekleri haklı görüyor onların yaptığı her şey doğru. Onlar tecavüz ediyor, haklı oluyor.”

‘Erkeklerden tiksiniyorum onlara bir şey olmuyor’

Sizden ricam benim gibi ufak tefek ve zayıf hatta hasta bir kız çocuğu bulun. Onun iki elini tek elinizde zapt edin. Ona gücünüz yeter siz de erkek olduğunuz için herhalde bana karşı ön yargılısınız gibi. Ayrıca gerek bu olay gerek bahsettiğim diğer tecavüz olayı nedeniyle eskisi gibi değilim. Hayattan bezdim, insanlardan tiksiniyorum, erkeklerden korkuyorum. Her erkeğin tecavüz edeceğini sanıyorum. Tek istediğim şey ölüp erkeklerden kurtulmak. Artık gördüm ki erkeğin yaptığı haklı ve yaptığı yanına kar kalıyor. Bu demek ki bana kim tecavüz ederse etsin yanına kar kalıyor. Ben de karakola mahkemeye gelip rezil oluyorum. Bundan sonra ne polise ne mahkemelere güveniyorum. Para bulup silah alarak kendimi de bana tecavüz edenleri de vurup kurtulacağım. Hakimsiniz ama bana bir daha bağırmayın beni azarlamayın beni yargılamayın. İnanırsınız inanmazsınız ben yaşadıklarımı anlattım. Her şeyi Allaha bırakıyorum o bana acısın kimseye artık güvenmiyorum. Bir daha bana soru sormayın ne karar verecekseniz verin adalete umudum da güvenim de yok artık. Sizi adalet ve vicdanınızla baş başa bırakıyorum.”

‘Sanki kızım suçlu’

Z.C’nin annesi “Suçlular sokakta gezerken bizler evde hapis hayatı yaşıyoruz. Kızımın gönül rızasıyla ilişkiye girdiğini belirtiyorlar. Biri gönül rızası olsa bile 8’inde de mi gönül rızası var” dedi. Avukat Bünyamin Çelik ise “Gönül rızasıyla dahi olsa, 15 yaşındaki bir kız ile ilişkiye giren beraat edemez” dedi.