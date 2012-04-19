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Çevre

Hakimden HES davacısına: Hikaye anlatma, kısa kes

'Bu dava benim davam' diyen HES karşıtı vatandaşa hakimden: Hikaye anlatma, kısa kes'

19 Nisan 2012 16:42

Rize'nin Küçükçayır Köyü'nde HES'e karşı açtığı davada ilk bilirkişi incelemesi ücreti için ineğini satan, ikincisi için banka kredisi çeken Kazım Delal'in beklediği bilirkişi incelemesi yapıldı.

İnceleme sırasında dava açma nedenini anlatmaya çalışan Kazım Delal’e çıkışan Rize İdare Mahkemesi Hakimi Nihat Koçak, “Hikaye anlatma, kısa kes. Davayı niye açtın onu anlat. Hocaları uçağa yetiştireceğiz” dedi. İlk bilirkişi ücretini ödemek için ineğini satan ikinci bilirkişi heyeti için ise banka kredisi kullanan Delal ise, “Bu dava benim davam. Ben açtım bu davayı. Savunma yapamayacak ve konuyu şikayetlerimizi anlatamayacaksak o zaman bu davaya ne gerek var?” diye konuştu.
Can suyunu alıyorlar

Rize’nin Salarha Vadisi üzerindeki Küçükçayır köyünde yapımı planlanan Ambarlık regülatörü ve HES projesine itiraz eden Delal, “Köyümüzde 300 bin kişinin içme suyunu sağlayan tesisler var. Bu tesislerden vadiye yüzde 10 oranında can suyu bırakılmaktadır. HES firması ise bu yüzde 10’un da yüzde 10’unu dereye bırakacak. Allah aşkına, zaten deredeki su can suyu. Bunlar bunu da alacak ve dereye yüzde 1 kalacak. Bunu hangi bilim kabul eder?” dedi.

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