HAKİM'den hayvanlara yönelik sistematik işkencelere tepki: 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nü kutlamayacağız!

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), hayvanlara yönelik sistematik işkence ve kıyım uygulamaları devam ederken 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nü kutlamadıklarını açıkladı.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü nedeniyle yayınladığı açıklamada; mezbahalar, barınaklar, üretim tesisleri, deney laboratuvarları, faytonlar, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, akvaryumlar, hayvanlı sirkler, avcılık, hayvan dövüşleri, petshoplar, kürk ve deri üretim tesisleri, hayvan ithalatı ve taşımacılığı gibi sektör ve yerlerde, hayvanlar rutin bir şekilde zulüm görürken, Dünya Hayvanlar Günü’nü kutlayamayacaklarını bildirdi.

Ertelemesiz hapis cezası talebi

14 senedir yürürlükte bulunan Hayvanları Koruma Kanunu’nun hayvanları hiçbir şekilde korumadığı ve işkence, cinsel şiddet gibi fiillere sadece 625 TL para cezasıkesildiğine dikkat çekilen açıklamada, hayvanların acıyı, stresi, korkuyu hissettiklerine vurgu yapıldı. Açıklamasında HAKİM, hayvanlara karşı suç işleyen faillere ertelemesiz hapis cezası talep ettiklerini de yineledi.

“4 Ekim’i kutlamaya hakkımız yok”

HAKİM Koordinatörü Burak Özgüner, “Bugün Dünya Hayvanlar Günü ancak hayvanlara uygulanan akıl almaz işkenceler ve zulüm, diğer günlerde olduğu gibi, bugün de devam ediyor. Yedi senedir kanunun değiştirileceği vaat ediliyor ancak hiçbir gelişme yok. Gelişme olmaması bir yana, hayvanlar açısından son derece yetersiz ve tehlikeli kanun tasarı ve teklifleri ile karşılaşıyoruz. Durum bu kadar vahim ve hayvanlar için oldukça can acıtıcı iken, 4 Ekim’i kutlamaya hakkımız olmadığını düşünüyorum. Kutlamıyoruz, yastayız” açıklamasında bulundu.

“Hayvanlar mal değil, candır”

Açıklamasında “Daha kaç hayvan daha akıl almaz işkence yöntemleri ile öldürülecek, kaç hayvana daha tecavüz edilecek” diye soran HAKİM, topluma hayvan hakları için duyarlılık çağrısında bulundu:

“Toplumsal şiddetten en fazla savunmasız hayvanlar etkileniyor. Bu nedenle hayvanlara karşı işkenceye, zulme, tecavüze lütfen karşı çıkın. Hayvanlar mal değil, candır”