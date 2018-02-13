Hakimden Asena'ya, “Sizi tutuklama yetkim var. Ama... "

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA ASENA Atalay ve Caner Erkin\'in çocuklarının velayeti için açtıkları davada, tartışma çıktı. Mahkeme hakimi, Asena ile Caner\'in avukatları arasında yaşanan tartışma üzerine \"Sizi tutuklama ve bir hafta yatırma yetkim var. Ama gestapo gibi yargılama istemiyorum\" dedi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi\'nde görülen velayet davasına davalı Asena Atalay avukatı ile katılırken davacı Caner Erkin\'i avukatları temsil etti.



ASENA\'NIN TANIKLARI DİNLENDİ

Duruşmada Asena Atalay\'ın kardeşi Alican Atalay tanık olarak dinlendi. Caner\'in çocuğu gerektiği kadar almadığını ileri süren tanık, “Ayda bir veya 1.5 ayda bir kere görüşmeyle olmaz bu. Çocuğu gerektiği kadar almıyor. Küçük Çınar babasının kendisiyle şahsi ilişki kurmamasının eksikliğini yaşıyor\" dedi.

“Çocuğun bakımını ihmal eder bir gece hayatı var mı?\" sorusuna tanık Atalay, “Benim bildiğim normal bir hayatı var. Ayda bir kere dışarı çıkar. Hayatını çocuğuna göre ayarlayan bir insandır\" yanıtını verdi. “Asena\'nın erkek arkadaşı var mı?\" sorusuna ise, “Boşandıktan sonraki günler itibariyle söylüyorum yoktur\" ifadesinde bulundu.

Daha sonra tanık Ayşe Gamze Güldiken ifadesine başvuruldu. Güldiken de, Asena\'nın ilgili bir anne olduğunu belirterek, “Bize sürekli geliyor. Hem tek, hem de çocuğuyla geliyor. Çocuk sürekli annesiyle birliktedir. Sürekli ona danışır. İyi yetişmiş bir çocuk\" şeklinde konuştu.

HAKİM: BU DAVA ÇOCUK REŞİT OLANA KADAR SÜRER…

Taraflar arasında sık sık tartışma çıkınca mahkeme hakimi, \"Siz böyle yaparsanız bu dava çocuk reşit olana kadar sürer\" dedi. Asena da keşke reşit olana kadar sürse de Caner korkudan iki hafta da bir oğlunu görse\" dedi.

TARTIŞMA ÇIKTI… ASENA: BU DAVA PARA DAVASI DEĞİL…

Caner\'in avukatları da Asena\'nın kardeşi Alican Atalay hakkında savcılığa sahte çek düzenlemek ve dolandırıcılık suçundan, Caner\'in suç duyurusunda bulunduğunu belirterek tanıklığını kabul etmediklerini söyledi. Bunun üzerine Asena Atalay yüksek sesle, \"Bu dava çocuk davası. Para davası değil. Caner gelip davasına sahip çıksın\" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme hakimi de kürsüyü yumruklayarak tarafları susturamaya çalıştı. Ancak tarafların bağırarak kavga etmeleri üzerine hakim mahkeme salonunu terk etti.



SİZİ TUTUKLAMA YETKİM VAR

Tarafların tartışmayı bitirmesi üzerine hakim, taraflara nasihatte bulunarak, \"Sizi tutuklama ve bir hafta yatırma yetkim var. Ama gestapo gibi yargılama istemiyorum. Ben magazini bilmem, hakimim. Kararlarımla konuşurum. Asena anne olarak hisleriyle konuşuyor. Ama avukatlar saygılı olma\" dedi. 11. Aile Mahkemesi hakimi Seren Serengil\'e de zorlama hapsi vermişti.



ASENA: TÜRKİYE\'Yİ İLGİLENDİREN DAHA BÜYÜK SORUNLAR VAR…

Asena Atalay duruşma çıkışı, “Dünyayı ve Türkiye\'yi ilgilendiren daha büyük sorunlar var arkadaşlar. Çınar gayet mutlu, gayet sağlıklı. O yüzden çok konuşulacak bir şey yok\" dedi.



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