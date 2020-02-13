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Spor

Hakim Ziyech resmen Chelsea'de

İngiliz ekibi, Ziyech transferi için Ajax'a bonuslarla birlikte 44 milyon Euro ödeyecek

13 Şubat 2020 16:36

Chelsea, Ajax'ın 26 yaşındaki yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'in transferi için Hollanda ekibiyle anlaşma sağlandığını duyurdu.

Transfer dönemi boyunca adı birçok kulüple anılan Ajax'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.

Chelsea'nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki yıldız futbolcunun transfer edildiği açıklandı. İngiliz ekibi, Ziyech transferi için Ajax'a bonuslarla birlikte 44 milyon Euro ödeyecek.

Sezonu Ajax'ta tamamlayacak olan yıldız futbolcu, 1 Temmuz 2020 tarihinde Chelsea'ye katılacak.

Eylül 2016'da transfer olduğu Ajax ile 160 resmî maça çıkan Faslı futbolcu rakip filelere 51 gol gönderirken, 63 asistin altına imzasını attı.

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