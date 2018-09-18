Hâkim yardımcılığı geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hâkim yardımcılığı müessesesi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıntıları üzerinde halen arayış ve tartışmalarımızın sürdüğü bu sistemde mesleğe geçiş öncesinde bir kademe oluşturmayı öngörüyoruz" dedi.

Bakan Gül, Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi'nde yeni eğitim dönemi dolayısıyla düzenlenen programda, hâkim ve savcı adaylarının merkezde mesleki eğitimler aldığını anımsattı.

"Hakim yardımcılığı müessesi üzerinde çalışıyoruz"

Hâkim ve savcı adaylığıyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarına değinen Gül, bu konuda yeni bir reformu hayata geçirmeyi hedeflediklerine işaret etti. Abdulhamit Gül, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Hakim yardımcılığı müessesesi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıntıları üzerinde halen arayış ve tartışmalarımızın sürdüğü bu sistemde mesleğe geçiş öncesinde bir kademe oluşturmayı öngörüyoruz. Böylece yargı mensuplarının kürsüde yerlerini almadan önce belirli bir süre adalet hizmetleri içine girerek tecrübe edinmesini amaçlıyoruz."