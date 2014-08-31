Hâkim ve savcılar polis nezaretinde Ankara yolcusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Adliyesi’nde görevli hâkim ve savcıların cep telefonlarına mesaj gönderdiği ve Yargıda Birlik Platformu’nun Ankara’daki aday tanıtım toplantısına katılmak isteyenlere araç tahsis edeceği iddia edilmişti. Gece saatlerinde Ataköy ve Başakşehir’de bulunan lojmanlardan çıkan hâkim ve savcılar, dışarıda polis nezaretinde kendilerini bekleyen otobüslere binerek Ankara’ya gitti.

Taraf Gazetesi'nin haberinde, yaklaşan HSYK seçimleri öncesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adliyesi’nde görevli hâkim ve savcıların cep telefonlarına mesaj göndererek, Yargıda Birlik Platformu’nun Ankara’daki aday tanıtım toplantısına katılmak isteyenlere araç tahsis edileceği iddia edilmişti. Gazetenin haberine göre, yargı mensuplarına gönderilen mesajda, lojmanların bulunduğu ilçelerden Ankara’ya gitmek üzere araç kaldırılacağı belirtilerek, “31.08.2014 tarihinde Ankara’da YBP tarafından Aday Tanıtım Toplantısı yapılacak olup tüm Hakim ve Savcılar davetlidir. Katılmak isteyenler için Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece saat 01.00’da Ataköy ve Başakşehir Lojmanlarından otobüs kaldırılacaktır” denilmişti. Gece saat 01.00 sıralarında yargı mensuplarının Ataköy ve Başakşehir’de bulunan lojmanlarının önünde otobüsler hazır bekletildi. Yargı mensupları, polis nezaretinde geniş güvenlik önlemleri altında lojmanların önünde bekleyen otobüslere binerek Ankara’ya hareket etti.