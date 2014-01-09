Hakim ve savcılar eyleme hazırlanıyor

Hakim ve savcıların internet sitesi adalet.org'un kurucu yöneticisi hakim Aydın Başar tarafından kaleme alınan HSYK teklifi ile ilgili metnin TBMM'ye faksla, milletvekillerine de elektronik posta yoluyla gönderilmesine karar verildi.

Vatan gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre ilgili metinde, "Biz hakim ve savcılar yalnız meclisin iradesi olarak ortaya çıkmış kanunu amirimiz görür, vicdanımızda o kanunu uygularken bize yardımcı olur. Bunun üstünde irademizi etkileyecek hiçbir gücü kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hakim ve savcıların büyük destek verdiği metin şöyle:

Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Milletvekilleri;

Bilindiği üzere, hükümetimiz tarafından meclisimize bazı kanunlarda değişiklik yapılması için kanun tasarısı sunulmuştur. Bu kanun tasarısıyla özellikle HSYK'nın yapısında anayasanın ruhuna, kuvvetler ayrılığı ilkesine ve yargı bağımsızlığı ilkesine aykırı değişiklikler yapılmak istenmektedir. Yargı bağımsızlığı daha güçlendirilmesi gerekirken, telafisi mümkün olmayan bir geriye dönüş söz konusudur. Bugünün meclisinin oluşmasında, 2010 yılında yapılan değişikliklerin millet nezdindeki olumlu etkisi vardır. 2010 yılında sizlere kendi kurulunuzu seçme hakkı verdik dediniz. Bağımsız yargı, tarafsız yargı olacak dediniz. Seçimlerde milletten oy isterken bile olumlu değişiklikleri referans gösterdiniz.

'Yargısız devlet, devlet değildir'

Anayasamızda yargı devletin asli güçlerinden biri olarak gösterilmiştir. Yargısız devlet, devlet değildir. Bu zamana kadar yasama ve yürütmenin birlikte hareket etmeleri sonucu üzerimizde istenilen her tasarruf yapıldı. Meclis hukukun kaynağı, milletin iradesinin merkezi olması yönünden diğer iki gücün devlet işlerini görmeleri sırasında o iki güce de eşit davranmalıdır. Bu zamana kadar meclis nezdinde hep üvey evlat muamelesi görmüş yargı, bugün sizden yargının, yürütmenin emri altına alınmasını doğuracak bu yasa tasarısına dur demesini diliyor. Yürütme organının emri altında olan bir yargının adalet üretebilmesi mümkün değildir.

'Kanun üstünde güç kabul etmiyoruz'

Biz hakim ve savcılar yalnız meclisin iradesi olarak ortaya çıkmış kanunu amirimiz görür, vicdanımızda o kanunu uygularken bize yardımcı olur. Bunun üstünde irademizi etkileyecek hiçbir gücü kabul etmiyoruz. Sonuç olarak hangi siyasi görüşten olursa olsun yargının bağımsız ve tarafsız olmasını dileyen tüm milletvekillerimizden o kutsal çatı altında yargının, dolayısıyla milletin vekili olarak yargı bağımsızlığına sahip çıkmalarını diliyoruz. Saygılarımızla."