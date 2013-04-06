Hâkim sanıklara fidan dikme cezası verdi, 40 bin ağaçlık orman oluşturdu

Afyon Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mehmet Gülçek, "denetimli serbestlik tedbiri" kararıyla sanıklara verdiği 600 ila 1000 fidan dikme cezasıyla 40 bin fidanlık bir orman oluşturdu.

Afyonkarahisar Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mehmet Gülçek, yaklaşık 60 sanık hakkında verdiği ‘denetimli serbestlik tedbiri’ kararıyla bugüne kadar 40 bin fidanın toprakla buluşmasına önayak oldu. Gülçek, ‘örnek ceza’yı Milliyet’ten Arif Balkan'a anlattı.

Hâkim Gülçek, “Ağır cezada görev yaparken oradaki arkadaşlara da söylüyordum ama çok fazla uygulama şansımız olmuyordu. Asliye cezaya geçen yıl geçtim. Geçer geçmez de bu düşüncemi uygulamaya başladım. Bu benim bağımsız, kendi uygulamam. İşlenen suça bağlı olarak sanıklara 200 ile bin arasında fidan dikimi yaptırıyorum. Ben fidanları sanığın kendi temini anlamında da karar oluşturabilirim ancak maddi külfet getireceğinden karara ‘orman işletmesinden teminine’ yazıyorum. Bu güne kadar fidan dikimi yükümlülüğünü kararlaştırdığım dosya sayısı 60’ı buldu” dedi.

Hâkim Gülçek, fidanların hangi şartlarda dikildiğini de şöyle anlattı: “Karar kesinleşince Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne, oradan Orman İdaresi’ne gidiyor. Orman İdaresi de fidanları temin ediyor. Sanık görevli denetiminde fidanları dikiyor.”

Kararlarda sanıklara, diktikleri fidanların 6 ay ya da 1 yıl bakım ve sulanması gibi yükümlülükler de verdiğini kaydeden Gülçek, “Madem bir hayır yapılıyor, tam olsun. Dikip kurtulmak yok öyle” diye konuştu.



Türkiye 10 yılda Amazonlara döner



Suçla ilgili olarak asıl zarara uğrayan değerin kamu olduğunu dolayısıyla sanıkların o sorumluluğu hissetmesi adına bu kararı uyguladığını vurgulayan Gülçek, “Türkiye’de ciddi bir orman sorunu var. Bu soruna da bir katkı yapmak istiyorum. 1 senede 40 bine yakın fidan sayısına ulaştık. 1 yılda bin mahkeme bunu yapsa 40 milyon fidan kazandırmış oluruz. Meslektaşlarım bu uygulamaya destek verirse Türkiye’yi 10 yılda Amazonlara çeviririz” dedi. Gülçek, “Karar alırken sanıkların sabıkalarının temiz olmasına, pişman olmalarına ve mağduriyeti giderme yönündeki tutumlarına dikkat etdiyorum” dedi.



‘Her suçta bir hayır vardır’



Konuyu hâkim ve savcıların üyesi olduğu adalet.org’a da taşıyan Hâkim Mehmet Gülçek’e diğer hakimler de destek verdi.

- Hâkim Abdullah Yaman: ‘Memlekette orman kanunları mı geçerli’ itirazıyla karşılaşmazsın inşallah... Şayet bu düşünce ülke çapında benimsenirse; artık bundan böyle ‘her suçta bir hayır vardır’ özdeyişine de hazırlıklı olalım. Şaka bir yana; uygulamayı gayet olumlu buluyorum.

- Hâkim Orhan Mor: 2009 yılından beri ben de ağaç dikme tedbiri uyguluyorum.

- Hâkim Metin Özdemir: 2008-2009 yıllarında Bozüyük’te asliye ceza hâkimiydim. Benzer bir uygulamayı sulh ceza hâkimimizle birlikte yapmıştık. Küçük bir adalet ormanı oluştu.