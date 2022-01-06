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Dünya

Hakim, polis öldürmekten hüküm giyen suçluyu öperken yakalandı

06 Ocak 2022 14:00

T24 Dış Haberler

Arjantin'de bir hakim, cezasını kısaltmaya çalıştığı polis cinayetinden suçlu bulunan bir hükümlüyle öpüşürken görüntülendi.

Sızan kamera kayıtlarında hakim Mariel Suárez, 29 Aralık'ta bir hapishanede Cristian Bustos'u öperken görüntülendi. Bustos, 2008'de polis memuru Leandro Roberts'ı öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Buenos Aires Times'ın haberine göre Suarez, Bustos'un davasındaki üç hakimden biriydi. Habere göre Suarez, Bustos'un suçunu itiraf etmesine rağmen müebbet hapis cezasına karşı çıkmıştı.

Bir polis memuru, ikiliyi cezaevinde yaptıkları görüşme sırasında öpüşürken gördü.

Hakim Suarez, ikisi arasında duygusal bir bağ olmadığını ve kendisiyle sadece dava hakkında yazdığı bir kitap sebebiyle görüştüğünü ifade etti.

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