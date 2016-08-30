Hâkim, mültecilerle bota binip Yunanistan'a gitti; siyasi sığınma talep etti

Bir Türk hakimin, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçerek sığınma talebinde bulunduğu bildirildi. Sakız Adası Sahil Güvenlik biriminden edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki hakim, sabah 06.00'da, 6 sığınmacıyı taşıyan bir botla adanın Aya Eleni sahiline vardı. Sahil Güvenlik ekiplerince merkeze getirilen hakimin, siyasi sığınma talebinde bulunmak istediği kaydedildi.

Savcılığa sevk edildi

Yetkililer hakimin, ülkeye yasadışı giriş yapmak suçlamasıyla savcılığa sevk edildiğini belirtti. Yunan basınına göre hakim, sığınma talebi işlemleri sebebiyle başkent Atina'ya getirilecek. Perşembe günü de 4'ü Dedeağaç, 3'ü Rodos'tan olmak üzere 7 Türk vatandaşı, yasadışı yollardan ülkeye giriş yaparak sığınma talebinde bulunmuştu.