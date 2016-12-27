T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hâkim kimlik fotoğrafını sordu, Atalay Filiz 'Gençliğime benziyor' dedi

3 cinayetin şüphelisi olarak tutuklu bulunan Atalay Filiz "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı

27 Aralık 2016 15:45

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin şüphelisi olarak tutuklu bulunan Atalay Filiz hakkında, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Mahkeme hakimi Filiz'e sahte kimliklerde bulunan fotoğrafın kendisine ait olup olmadığını sordu. Filiz ise, "Evet gençliğime benziyor."

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya başka suçtan Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Atalay Filiz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Filiz'i avukatları Merve Uçanok ve Uğur Poyraz temsil etti. Duruşmaya kimlikleri kullanılan 3 mağdur da katıldı.

 

"Savunmamı bir sonraki duruşma yapmak istiyorum"

 

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Atalay Filiz, bekar, lise mezunu, işsiz ve sabıkasız olduğunu belirtti. 
Mahkeme hakimi, hakkındaki suçlamayı Filiz'e anlattı. Filiz ise, "Müsaade ederseniz savunmamı bir sonraki duruşma yapmak istiyorum" dedi. Avukatları ise bu aşamada bir diyecekleri olmadığını söyledi. 

 

"Sanığın ehliyetimi kullandığını öğrendim"

 

Duruşmada söz verilen mağdur Ekrem Metin, "Tuzla aile çay bahçesine sürekli tavla oynamaya giderdim. Kendisi de orada çalışıyormuş. Buradan ayrıldıktan sonra cüzdanımı kaybettiğimi fark ettim. Tekrar çay bahçesine geldim ama cüzdanımı bulamadım. Ehliyetim de vardı içinde. Daha sonradan sanığın benim ehliyetimi kullandığını öğrendim. Şikayetçiyim" dedi. 

Mağdurlardan Ömer Baba, "Aynı çay bahçesinde cüzdanımı kaybettim. Ertesi gün gidip sordum. Ama sonradan öğrendim böyle bir durum olduğunu. Hem ehliyetim, hem kimliğim kayboldu" diye konuştu. 

 

"Şikayetçiyim"    

 

Bir diğer mağdur İbrahim Yallıkurt ise, "Ben de aynı çay bahçesine gitmiştim. Cüzdanım masanın üzerindeydi. Hesabı ödemek isterken cüzdanımın olmadığını farkettim. Kaybettim mi çaldırdım mı bilmiyorum. Kimlik ve ehliyetim içinde vardı. Daha sonradan kimliğimin ve ehliyetimin sanıkta bulunduğunu öğrendim. Şikayetim devam etmektedir" dedi. 

 

"Evet gençliğime benziyor"

 

Müştekilerin davaya katılma talebine karşı bir diyeceği olmadığını söyleyen Atalay Filiz'e adli emanetten getirilen kimlikler üzerindeki fotoğrafın kendisine ait olup olmadığı soruldu. Filiz ise, "Evet gençliğime benziyor" diye yanıt verdi. Mahkeme hakimi kimliklerin üzerinde mağdurların isimlerinin yazılı olduğu, soğuk mührün az bir kısmının gözüktüğü, fotoğraf üzerinde soğuk damganın olmadığını ve kimliklerin PVC kaplı olduğunu belirtti. 

 

Duruşma ertelendi 

 

Sanık Atalay Filiz'in avukatlarından Merve Uçanok, gelecek celse Filiz'in cezaevinden duruşma salonuna getirilmesini talep etti. Mahkeme, Filiz'in gelecek celse duruşmada hazır edilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 

 

İddianameden 

 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet suçundan 17 gün süreyle firari olan Filiz hakkında, İzmir'de yakalandığı sırada üzerinden çıkan 7 sahte kimlik belgesine kendi fotoğraflarını yapıştırarak kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan, 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. 

ETİKETLER

Resmi belgede sahtecilikatalay filizhakimseri katilcinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24